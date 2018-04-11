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Новости » Точка зрения

Президент принял участие в открытии мечети Гаджи Джавад

12 апреля в Ясамальском районе Баку состоялось открытие нового здания мечети Гаджи Джавад.

Как сообщает Islam.az, на церемонии открытия присутствовали президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Мечеть стала первым объектом, на открытии которого присутствовал Президент после повторного избрания главой Государства.

Глава Исполнительной власти Ясамалского района Азиз Азизов доложил президенту о проделанной работе.

Напомним, по поручению президента Азербайджана было построено новое здание мечети Гаджи Джавад по адресу: Ясамалский район, улица Аббас Мирза Шарифзаде, 1.

Отметим, что как и прежде, ахундом мечети Гаджи Джавад стал гаджи Ахлиман Рустамов.


Опубликовано:12 Апрель, 2018  11:28, ]]>Печать]]>
 
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