Эрдоган: Мы хотим, чтобы спектакль в Сирии и Ираке закончился

"В Африне мы обезвредили 4 123, на севере Ирака - 337, внутри страны – 337 террористов".

Как сообщает İslam.az, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на церемонии открытия трамвайной линии в Анкаре.

Р.Т.Эрдоган Турции заявил, что борьба с террористами тоже продолжится.

"11 апреля в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом я обсудил вопрос использования химического оружия и вопрос предотвращения резни, 12 апреля я поговорю с президентом России Владимиром Путиным. События показывают, что самую упорную борьбу против ИГИЛ вела Турция. Остальные под видом борьбы против ИГИЛ в Сирии старались добиться своих целей. Мы хотим, чтобы разыгрывающийся в Сирии и Ираке спектакль закончился, маски были сняты. Те, кто поддерживал режим убийцы Асада и террористические группировки РПК/YPG-PYD, совершили ошибку", - отметим президент Турции.