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Иран пригрозил Израилю уничтожением Тель-Авива

Власти Ирана призвали Израиль не предпринимать глупые шаги в отношении Тегерана.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, с заявлением выступил один из представителей верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

По словам Али Ширази из Корпуса "стражей исламской революции", Иран может уничтожить израильские города.

Он заявил, что Израиль должен следить за своим поведением, если "хочет просуществовать больше нескольких дней".

"Если они дадут повод Ирану, то Тель-Авив и Хайфа будут уничтожены", - цитирует его слова агентство ТАСС.

Ранее премьер-министр Израиля заявил, что Тегеран должен прекратить "испытывать решимость" страны. По его словам, Израиль твердо ответит на агрессию со стороны Ирана.


Опубликовано:13 Апрель, 2018  10:22, ]]>Печать]]>
 
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