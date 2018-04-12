Читатель спрашивает: Почему суру «Фатиха» называют «Шафийа»?

Как известно, суры и аяты Корана обладают также исцеляющим свойством. Божественные откровения способны устранить как физические, так и нравственные недуги. Сура «Фатиха» не является исключением. Эту сура устраняет многие проблемы, в том числе и болезни. В религиозных источниках отмечается, что, если человек приложит руку к участку тела, которое болит, и с искренней верой 7 раз прочтет суру «Фатиха», то боль пройдет. Имам Садиг (а) говорил, что человек, прочитавший суру «Фатиха» между нафилой утреннего намаза и утренним намазом, исцелится.