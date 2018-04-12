Совершен первый намаз в мечети Гаджи Джавад (Фотолента)

Сегодня в новопостроенной мечете Гаджи Джавад, на открытии которого вчера присутствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, совершен первый намаз.

Как сообщает İslam.az, намаз зохр был выполнен под имаматством гаджи Джейхуна Джафарова.

В мечети одновременно могут совершать намаз более 500 верующих, и сегодня она была полностью заполнена верующими.

После намаза имам мечети гаджи Ахлиман Рустамов прочел пятничную проповедь.

Ранее на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанного в июле 2017 года, было принято решение о сносе мечети «Гаджи Джавад», расположенной по адресу город Баку, Ясамальский район, улица Абдуллы Шаига 79 и строительстве новой мечети на улице А.М.Шарифзаде того же района.