Совершен первый намаз в мечети Гаджи Джавад (Фотолента)

Сегодня в новопостроенной мечете Гаджи Джавад, на открытии которого вчера присутствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, совершен первый намаз.
Как сообщает İslam.az, намаз зохр был выполнен под имаматством гаджи Джейхуна Джафарова.
В мечети одновременно могут совершать намаз более 500 верующих, и сегодня она была полностью заполнена верующими.
После намаза имам мечети гаджи Ахлиман Рустамов прочел пятничную проповедь.
Ранее на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанного в июле 2017 года, было принято решение о сносе мечети «Гаджи Джавад», расположенной по адресу город Баку, Ясамальский район, улица Абдуллы Шаига 79 и строительстве новой мечети на улице А.М.Шарифзаде того же района.