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Новости » Точка зрения

США нанесли ракетные удары по Сирии

США вместе с Францией и Великобританией начали операцию против Сирии.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил президент Дональд Трамп во время выступления из Белого дома.

"Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. В настоящее время осуществляется совместная операция с Вооруженными силами Франции и Соединенного Королевства", - отметил он.

Трамп добавил, что США рассчитывают на улучшение отношений с РФ и Ираном, но допускают, что этого может не произойти. Он подчеркнул при этом, что США ни при каких условиях не добиваются сохранения неопределенно долгого военного присутствия в Сирии.

В Дамаске же уже взорвались первые американские снаряды. В городе слышны звуки взрывов, виден дым. Как сообщает агентство Sana, сирийские ПВО отражают ракетные удары США.


Опубликовано:14 Апрель, 2018  09:53, ]]>Печать]]>
 
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