ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
14 апреля отмечается день Мабас. Деяния дня Мабас 14 апреля отмечается день Мабас. Деяния дня Мабас
Знаете ли вы: Первый полет в истории совершил мусульманин Знаете ли вы: Первый полет в истории совершил мусульманин
Президент принял участие в открытии мечети Гаджи Джавад Президент принял участие в открытии мечети Гаджи Джавад
Кто из шехидов Кербелы не был захоронен в общей могиле? Кто из шехидов Кербелы не был захоронен в общей могиле?
Может ли мужчина после развода потребовать у бывшей супруги подаренные ей вещи и драгоценности? Может ли мужчина после развода потребовать у бывшей супруги подаренные ей вещи и драгоценности?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Апр.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Новости » Новости по миру

Минобороны России: Пущенные по Сирии ракеты не входили в зону ответственности российских ПВО

Ни одна из выпущенных США, Великобританией и Францией ракет не входила в зону ответственности подразделений российских ПВО в Сирии. Как сообщает Islam.az cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в минобороны России.

"Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила", — говорится в сообщении.

Российское Минобороны уточняет, что удары наносились 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ударам присоединились Великобритания и Франция.


Опубликовано:14 Апрель, 2018  09:57, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
14 Апрель, 2018
Трамп: Удар минувшей ночью был нанесен идеально
14 Апрель, 2018
МИД Турции поприветствовал операцию США и союзников в Сирии
14 Апрель, 2018
МИД Ирана: Запад нанёс удар по САР из-за поражения террористов
13 Апрель, 2018
В Афганистане при атаке талибов погибли десять военных
13 Апрель, 2018
Самолеты ВМС США провели разведку вблизи российских баз в Сирии‍

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
14 Апрель, 2018

Трамп: Удар минувшей ночью был нанесен идеально
14 Апрель, 2018

МИД Турции поприветствовал операцию США и союзников в Сирии
14 Апрель, 2018

МИД Ирана: Запад нанёс удар по САР из-за поражения террористов
14 Апрель, 2018

Что означает выражение «произнести такбир»? Ислам в вопросах
14 Апрель, 2018

С праздником, дорогие мусульмане!
14 Апрель, 2018

Минобороны России: Пущенные по Сирии ракеты не входили в зону ответственности российских ПВО
14 Апрель, 2018

США нанесли ракетные удары по Сирии
13 Апрель, 2018

В ночь на 14-е апреля отмечается ночь Кандиль
13 Апрель, 2018

В Афганистане при атаке талибов погибли десять военных
13 Апрель, 2018
Самолеты ВМС США провели разведку вблизи российских баз в Сирии‍
13 Апрель, 2018

Совершен первый намаз в мечети Гаджи Джавад Фотолента
13 Апрель, 2018

Еврейские радикалы подожгли мечеть на Западном берегу реки Иордан
13 Апрель, 2018

США предложил Турции альтернативу российским С-400
13 Апрель, 2018

Почему суру «Фатиха» называют «Шафийа»? Ислам в вопросах
13 Апрель, 2018

Иран пригрозил Израилю уничтожением Тель-Авива
13 Апрель, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 110 раз
12 Апрель, 2018

14 апреля отмечается день Мабас. Деяния дня Мабас
12 Апрель, 2018

Трамп: «Удар по Сирии может быть нанесен очень скоро, а может и нет!»
12 Апрель, 2018

Эрдоган: Мы хотим, чтобы спектакль в Сирии и Ираке закончился
12 Апрель, 2018

В Стамбуле достраивают крупнейшую мечеть в мире Видео
12 Апрель, 2018
ЕС продлил на год санкции в связи нарушением прав человека в Иране
12 Апрель, 2018

Талибы совершили нападение в центре Афганистана, не менее 18 убитых
12 Апрель, 2018

Президент Азербайджана принял участие в открытии мечети Гаджи Джавад (Фотолента)
12 Апрель, 2018

Может ли мужчина после развода потребовать у бывшей супруги подаренные ей вещи и драгоценности? Ислам в вопросах
12 Апрель, 2018

Сегодня годовщина мученической смерти имама Мусеи Кязима (а)
12 Апрель, 2018
Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии из гранатометов
11 Апрель, 2018

Трамп: Приготовься, Россия, ракеты будут прилетать
11 Апрель, 2018

Армения начала военные учения в Кельбаджаре
11 Апрель, 2018

Более 200 военнослужащих погибли при крушении военного самолета в Алжире (Видео)
11 Апрель, 2018

Башар Джаафари: Сирия не допустит повторения судьбы Ирака и Ливии
11 Апрель, 2018

Россия заблокировала предложенный США проект резолюции по Сирии
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com