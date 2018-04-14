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Новости » Точка зрения

С праздником, дорогие мусульмане!

Сегодняшний день, 27 Раджаба, считается священным в Исламе.

Согласно одной из теорий, в этот день случился Мерадж Пророка (с): в течение одной ночи Его Светлость (с) был перенесен из Мекки в Кудс, а оттуда обратно. В основном про это пишется в суннитских источниках.  Но другая версия, которая основывается на преданиях от Имамов и которого придерживаются мусульмане шииты, это то, что 27-го Раджаба, это день Мабаса – день, когда Мухаммеду снизошло первое откровение и он был избран и объявлен Пророком Господа.

Коллектив islam.az поздравляет всех мусульман с этой замечательной датой. Да воспримет Аллах ваши богослужения и молитвы!


Опубликовано:14 Апрель, 2018  10:13, ]]>Печать]]>
 
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