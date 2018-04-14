МИД Турции поприветствовал операцию США и союзников в Сирии

"С удовлетворением встречаем эту операцию".

Как передает Islam.az со ссылкой на Hurriyyet, об этом сообщило министерство иностранных дел Турции, комментируя удары с воздуха США и союзников по территории Сирии в ночь на 14 апреля.

В заявлении МИД также подчеркивается: "Мы рассматриваем операцию США, Англии и Франции проведенную 14 апреля против режима в Сирии как давление в ответ на использование химического оружия 7 апреля в Думе, ставшего причиной гибели гражданских лиц".

Министерство назвало эту операцию "переводчиком человеческой совести" и отметило, что с удовлетворением ее встречает.