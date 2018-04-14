Читатель спрашивает: Можно ли использовать воду резервуара, в который попала скверна?

Говоря о резервуаре воды, обычно имеется в виду объем воды, который в шариате называется водой «кур». Согласно мнению ученых, этот объем составляет 378 – 384 литров. Если объем достигает указанного показателя, и попавшая в него скверна изменит цвет, запах или же вкус воды, то вся вода в резервуаре будет считаться скверной. Говоря иначе, вода резервуара будет считаться скверной в случае, если попавшая в него скверна изменит его цвет, запах или вкус. Если же этого не произойдет, то вода в резервуаре считается чистой, и ее можно использовать: совершать этой водой малое или большое омовение и т.д. Но если объем воды в резервуаре будет меньше объема воды «кур», то любое количество скверны, попавшая в него, осквернит всю воду, вне зависимости, изменится вкус, запах или цвет воды.