Новая баллистическая ракета средней дальности принята на вооружение армии Китая

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приняла на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности.

Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, она способна нести как ядерную, так и обычную боеголовку, однако название нового вида оружия не приводится, ередает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

Как указывается в репортаже, церемония передачи нового вида вооружения состоялась в расположении неназванной ракетной бригады НОАК. "Она может использоваться для нанесения оперативного ответного ядерного удара, а также точных ударов по важным наземным целям, а также крупным и средним кораблям", - сообщил телеканал.

Это новое орудие устрашения, указывается в репортаже.

Как отмечает в этой связи китайский информационный портал Sina, речь может идти о модификации баллистической ракеты средней дальности DF-26. Ее дальность составляет около 3 тыс. км.