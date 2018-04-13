Диалог у посольства Израиля в Баку: «Пшел вон! Это – Израиль!»

Евреев преследовали во все времена и века. И дискриминация сплотила нацию в единый кулак. Для кого-то этот кулак сегодня олицетворяет несправедливую силу, для кого-то могучую защиту, а еще для кого-то необратимое возмездие. Но поведение сотрудников посольства Израиля во многих странах мира, как и в Баку, – давняя притча во языцех. Некрасивая притча о хамстве и зле. Я обращался во многие посольства мира за визой – куда только нас не забрасывает причудливая (или – незавидная) судьба журналиста?! Но то, что я увидел у порога посольства Израиля в Баку, не укладывается ни в рамки дипломатического этикета, ни элементарной порядочности, с детства привитой вежливости, обычного человеческого воспитания. Впрочем, попытаюсь воссоздать эту нелицеприятную картину.
Звоню в консульскую службу Израиля с просьбой о получении визы. Звоню беспрерывно, на протяжении нескольких дней. Никто на звонки не отвечает. Наконец обращаюсь к друзьям из турфирмы. Услужливо предлагают: «Советуем не ходить в посольство. Пожалеете… Заплатите нам 280 манатов, и мы все решим - пойдете и заберете паспорт». Не могу скрыть своего изумления: «Почему так дорого? Это же обычное дело?» Товарищ со злой усмешкой отвечает: «Ну, идите. Сами посмотрите, но предупреждаю – пожалеете».
Искушенный долгим ожиданием странных приключений в посольстве страны избранной Богом, направляюсь в бакинский отель Hyatt, где издавна развевается бело-синий флаг дружественной Азербайджану страны. Хочу припарковаться.
«Здесь нельзя останавливать автомобиль!» - грозно объявляет сотрудник службы охраны отеля. «Почему там можно, а здесь нельзя?» - спрашиваю предельно миролюбиво и получаю первое предупреждение. «Здесь посольство Израиля!» - отчеканил службист. «Ну и что? А вот там неподалеку отсюда, у Баксовета, посольство Ирана! И что?» Секьюрити высокомерно улыбается: «Ты разве не понимаешь разницы между Ираном и Израилем?» Нет, не понимаю. Представьте себе, что не понимаю и не хочу понимать, потому что вообще-то я на территории Азербайджана – суверенного и самодостаточного государства. Не хочу спорить и портить себе настроение с раннего утра. Оставляю машину почти у посольства Ирана, чтобы добраться до посольства Израиля. Пешком!
Встаю в очередь. У входа в отель стоят трое накачанных охранников и грозным голосом приглашают каждого из нас к себе. Подошла и моя очередь. Подхожу. И тут происходит беспрецедентный диалог. С таким за все время независимости я не сталкивался. Даже от порой казавшихся мне бестактными полицейских и гаишников.
- Здравствуйте! – приветствую охранника с микрофоном в ухе и во рту.
- Ымыыыы… - прозвучало что-то невнятное в ответ. – Дай паспорт!
- Пожалуйста.
- Вынь руку из кармана, - командным тоном орёт службист.
- Не понял? Что?
- Ты глухой? – отвечает мне службист, чем-то напоминая человека.
- Я не глухой. А ты хамло!
- Ты кому?
- Тебе!
- Пшел отсюда… Это территория Израиля, - провоцирует человек с квадратным туловищем, чем-то напоминая новоиспеченный кирпич.
- Вообще-то это территория Азербайджана! Пшел отсюда сам! – отвечаю я, еле сдерживая эмоции.
Тут ко мне подбегает полицейский, беспокойным, почти молящим голосом заявляя: «Это же посольство Из-раи-ляяяяяя! С ними так нельзя!»
- А как можно? Прогнувшись? Сальто с прогибом? Языком по самые Нидерланды? Как можно с ними?
Полицейский оцепенел. Возвращаюсь снова в очередь. Стою. Проходит полчаса. Полицейский снова подходит ко мне: «Да с ними даже наши министры так не разговаривают. Ты не путай с другими посольствами…»
Проходит еще полчаса. Выкуриваю четвертую сигарету. У порога в отель появляется еще один лысый с кирпичнообразным туловищем. И у него в ухе торчит микрофон. Подзывает меня пальцем. Подхожу.
- Вы как разговариваете с нашим сотрудником?
- Нормально. Мне приказывают не держать руку в кармане. Вообще-то я не в тюрьме и даже не в армии. Что за тон?
- Здесь вы обязаны соблюдать наши правила и требования.
- Но вы же меня не обыскивали. Я только документы представил.
- Короче, ты хочешь получить визу? Тогда молчи и исполняй то, что тебе говорят. Понял?
- Тебя где воспитывали, чудо-юдо?
- Ты кому? Я начальник службы безопасности посольства!
- Мне плевать, кто ты!
Поворачиваюсь и ухожу. Снова стою у калитки. Полицейский с диким удивлением и растерянностью на лице молча следит за развязкой. Проходит час. Выкуриваю шестую сигарету.
Никого нет. Звоню в Израиль бывшему послу, своему хорошему приятелю и коллеге Иосифу Шагалу. Рассказываю ему о безобразии, с которым столкнулся у ворот его страны: «Неужели у вас не понимают, что посольство – это визитная карточка страны. И нельзя так вести себя в стране пребывания. Иранцы так себя не ведут. Никто так себя не ведет».
Экс-посол нисколько не удивлен. Он посмеивается и пытается меня успокоить, тщетно объясняя, что это привычное поведение службистов в посольствах во всех странах мира… Звоню другим приятелям. И они не удивляются. Оказывается, по их словам, службы ведут себя вот так хамски повсюду, и даже в самом Израиле – у входа в магазины, отели, в аэропортах… Ведь это же избранная Богом страна! Я эти объяснения не принимаю… И у меня пропадает всякое желание лететь в Израиль.
Лучше посмотреть Тегеран. Древняя персидская культура и религиозные традиции запрещают хамство и насилие. Во всяком случае публичное и показательное…
Эйнулла Фатуллаев
haqqin.az