Диалог у посольства Израиля в Баку: «Пшел вон! Это – Израиль!»

Евреев преследовали во все времена и века. И дискриминация сплотила нацию в единый кулак. Для кого-то этот кулак сегодня олицетворяет несправедливую силу, для кого-то могучую защиту, а еще для кого-то необратимое возмездие. Но поведение сотрудников посольства Израиля во многих странах мира, как и в Баку, – давняя притча во языцех. Некрасивая притча о хамстве и зле. Я обращался во многие посольства мира за визой – куда только нас не забрасывает причудливая (или – незавидная) судьба журналиста?! Но то, что я увидел у порога посольства Израиля в Баку, не укладывается ни в рамки дипломатического этикета, ни элементарной порядочности, с детства привитой вежливости, обычного человеческого воспитания. Впрочем, попытаюсь воссоздать эту нелицеприятную картину.

Звоню в консульскую службу Израиля с просьбой о получении визы. Звоню беспрерывно, на протяжении нескольких дней. Никто на звонки не отвечает. Наконец обращаюсь к друзьям из турфирмы. Услужливо предлагают: «Советуем не ходить в посольство. Пожалеете… Заплатите нам 280 манатов, и мы все решим - пойдете и заберете паспорт». Не могу скрыть своего изумления: «Почему так дорого? Это же обычное дело?» Товарищ со злой усмешкой отвечает: «Ну, идите. Сами посмотрите, но предупреждаю – пожалеете».

Искушенный долгим ожиданием странных приключений в посольстве страны избранной Богом, направляюсь в бакинский отель Hyatt, где издавна развевается бело-синий флаг дружественной Азербайджану страны. Хочу припарковаться.

«Здесь нельзя останавливать автомобиль!» - грозно объявляет сотрудник службы охраны отеля. «Почему там можно, а здесь нельзя?» - спрашиваю предельно миролюбиво и получаю первое предупреждение. «Здесь посольство Израиля!» - отчеканил службист. «Ну и что? А вот там неподалеку отсюда, у Баксовета, посольство Ирана! И что?» Секьюрити высокомерно улыбается: «Ты разве не понимаешь разницы между Ираном и Израилем?» Нет, не понимаю. Представьте себе, что не понимаю и не хочу понимать, потому что вообще-то я на территории Азербайджана – суверенного и самодостаточного государства. Не хочу спорить и портить себе настроение с раннего утра. Оставляю машину почти у посольства Ирана, чтобы добраться до посольства Израиля. Пешком!

Встаю в очередь. У входа в отель стоят трое накачанных охранников и грозным голосом приглашают каждого из нас к себе. Подошла и моя очередь. Подхожу. И тут происходит беспрецедентный диалог. С таким за все время независимости я не сталкивался. Даже от порой казавшихся мне бестактными полицейских и гаишников.

- Здравствуйте! – приветствую охранника с микрофоном в ухе и во рту.

- Ымыыыы… - прозвучало что-то невнятное в ответ. – Дай паспорт!

- Пожалуйста.

- Вынь руку из кармана, - командным тоном орёт службист.

- Не понял? Что?

- Ты глухой? – отвечает мне службист, чем-то напоминая человека.

- Я не глухой. А ты хамло!

- Ты кому?

- Тебе!

- Пшел отсюда… Это территория Израиля, - провоцирует человек с квадратным туловищем, чем-то напоминая новоиспеченный кирпич.

- Вообще-то это территория Азербайджана! Пшел отсюда сам! – отвечаю я, еле сдерживая эмоции.

Тут ко мне подбегает полицейский, беспокойным, почти молящим голосом заявляя: «Это же посольство Из-раи-ляяяяяя! С ними так нельзя!»

- А как можно? Прогнувшись? Сальто с прогибом? Языком по самые Нидерланды? Как можно с ними?

Полицейский оцепенел. Возвращаюсь снова в очередь. Стою. Проходит полчаса. Полицейский снова подходит ко мне: «Да с ними даже наши министры так не разговаривают. Ты не путай с другими посольствами…»

Проходит еще полчаса. Выкуриваю четвертую сигарету. У порога в отель появляется еще один лысый с кирпичнообразным туловищем. И у него в ухе торчит микрофон. Подзывает меня пальцем. Подхожу.

- Вы как разговариваете с нашим сотрудником?

- Нормально. Мне приказывают не держать руку в кармане. Вообще-то я не в тюрьме и даже не в армии. Что за тон?

- Здесь вы обязаны соблюдать наши правила и требования.

- Но вы же меня не обыскивали. Я только документы представил.

- Короче, ты хочешь получить визу? Тогда молчи и исполняй то, что тебе говорят. Понял?

- Тебя где воспитывали, чудо-юдо?

- Ты кому? Я начальник службы безопасности посольства!

- Мне плевать, кто ты!

Поворачиваюсь и ухожу. Снова стою у калитки. Полицейский с диким удивлением и растерянностью на лице молча следит за развязкой. Проходит час. Выкуриваю шестую сигарету.

Никого нет. Звоню в Израиль бывшему послу, своему хорошему приятелю и коллеге Иосифу Шагалу. Рассказываю ему о безобразии, с которым столкнулся у ворот его страны: «Неужели у вас не понимают, что посольство – это визитная карточка страны. И нельзя так вести себя в стране пребывания. Иранцы так себя не ведут. Никто так себя не ведет».

Экс-посол нисколько не удивлен. Он посмеивается и пытается меня успокоить, тщетно объясняя, что это привычное поведение службистов в посольствах во всех странах мира… Звоню другим приятелям. И они не удивляются. Оказывается, по их словам, службы ведут себя вот так хамски повсюду, и даже в самом Израиле – у входа в магазины, отели, в аэропортах… Ведь это же избранная Богом страна! Я эти объяснения не принимаю… И у меня пропадает всякое желание лететь в Израиль.

Лучше посмотреть Тегеран. Древняя персидская культура и религиозные традиции запрещают хамство и насилие. Во всяком случае публичное и показательное…

Эйнулла Фатуллаев

haqqin.az