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Ситуация в Ереване резко обострилась: полицейские применили слезоточивый газ

В Ереване вновь произошло столкновение между полицейскими и протестующими против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на армянские СМИ, демонстранты прорвали полицейский кордон и дошли до здания Конституционного суда.

Дальше им преградила путь колючая проволока.

Армянские полицейские применили слезоточивый газ.

Напомним, тысячи участников акции, протестующие против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана. Глава парламентской фракции блока "Выход", лидер инициативы "Мой шаг" Никол Пашинян заявил, что их главной целью является сорвать завтрашнее заседание парламента, и если заседание Национального собрания Армении будет выездным, они намерены взять Ереван под свой контроль.


Опубликовано:16 Апрель, 2018  17:07, ]]>Печать]]>
 
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