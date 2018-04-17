ПВО Сирии отразила ракетные удары Израиля

Средства ПВО сирийской армии сумели отразить в ночь на вторник два ракетных удара, которые были нанесены по военным аэродромам Шайрат в провинции Хомс и Думейр в 50 км к северу от Дамаска. Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, сирийским зенитчикам удалось поразить шесть целей над Шайратом и сбить еще три ракеты на подлете к Думейру.

По информации новостного портала Al Masdar, две авиабазы атаковали ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. Эти сведения, однако, пока не подтверждены Дамаском официально. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля заявил ТАСС, что не располагает информацией об ударах в Сирии.

Телеканал Sky News Arabia сообщил со ссылкой на очевидцев, что в ночь на вторник в долине Бекаа на востоке Ливана с сирийской стороны границы были слышны сильные взрывы. Не исключено, что удары в этом районе нанесены по позициям шиитской милиции "Хезболлах", воюющей на стороне армии Сирии.

Телестанция Al Manar сообщила во вторник об интенсивных полетах, которые совершают самолеты ВВС Израиля в ночные часы над линией разъединения сирийских и израильских войск на Голанских высотах (40 км от Дамаска).