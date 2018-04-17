Либерман назвал пятерых главных противников Израиля, которые угрожают стране

Иран, движение "Хезболлах", шиитские группировки, а также армии Ливана и Сирии становятся единым фронтом, направленным против Израиля.

Как сообщает İslam.az ссылаясь на ТАСС, с таким заявлением выступил министр обороны Израиля Авигдор Либерман на заседании Генерального штаба страны, посвященного предстоящей 70-й годовщине образования еврейского государства.

"Мы сталкиваемся с новой реальностью: армия Ливана в сотрудничестве с "Хезболлах", сирийская армия, шиитские группировки, и, прежде всего, Иран, становятся единым фронтом против Государства Израиль", - сказал глава оборонного ведомства. Высказывания министра цитирует во вторник газета Yedioth Ahronoth

Либерман также заявил о необходимости повысить готовность армии и оборонного ведомства в свете сделанных в понедельник в МИД Ирана заявлений о том, что последует ответ на удар по военному аэродрому Т-4 в 70 км от Пальмиры 9 апреля, который приписывается Израилю. "Это стратегический вызов порядка, который обязывает всех нас - армию и оборонное ведомство еще больше повысить уровень готовности", - сказал он генералам израильской армии.