Читатель спрашивает: Что такое музариба?

Музариба – это один из видов совместной деятельности. При этом один из компаньонов с целью получения материальной выгоды вкладывает финансовое вложение для реализации определенного проекта, а другой непосредственно претворяет этот проект в жизнь. Согласно условиям музарибы, прибыль делится между компаньонами. Процентная прибыль каждой из сторон зависит от договоренности и может изменяться, например, прибыль делится пополам, или же одной из сторон достается 2 доли и т.д. Необходимо условиться заранее и об убытке. Основной капитал в любом случае считается собственностью владельца.