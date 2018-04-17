Когда начинается месяц Шабан?

Уважаемые читатели, дорогие мусульмане!

Мы уже на пороге второго из трех Священных месяцев (Раджаб, Шабан, Рамазан) – месяца Шабан. В этом году первый день месяца Шабан приходится на 18-ое апреля. То есть, ночь с 17-го на 18-е апреля является первой ночью Раджаба.

Этот месяц – еще один шанс для каждого мусульманина, чтобы усовершенствовать свой иман и сделать шаг на пути, ведущему к Аллаху.

Существуют специальные деяния и молитвы для этого месяца. Все они приведены в статьях специальном блоке нашего сайта.

Да поможет Вам Аллах заслужить Его довольство в этом месяце!