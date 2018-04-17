Вот и настал месяц Шабан. Завтра, 18-го апреля, начинается этот благословенный месяц. Не за горами уже и Рамазан. В связи с приходом месяца Шабан коллектив сайта İslam.az поздравляет всех мусульман мира!

Достоинства месяца Шабан

О достоинстве месяца Шабан существуют многочисленные хадисы, которые поведали целомудренные люди. Предлагаем вам некоторые из них.

Пророк (с) так говорил о превосходствах месяца Шабан: «Месяц Шабан – мой месяц, и пусть Аллах простит тех, кто помог мне в этот месяц (то есть держал пост)».

Согласно другому хадису, Пророк (с) сказал: «Каждый, кто хоть один день в этом месяце будет держать пост, обязательно попадет в рай».

Имам Садиг (а) повествовал, что имам Саджад (а), когда наступал месяц Шабан, собирал своих приближенных и говорил: «Друзья! Вы знаете, что это за месяц? Это месяц Шабан. Посланник (с) Аллаха так велел: «Месяц Шабан – это мой месяц. В этот месяц для завоевания любви Пророка и приближения к Аллаху держите орудж». Клянусь Аллахом, в руках которого моя жизнь, от своего отца имама Хусейна (а) я слышал, что имам Али (а) так говорил: «Всевышний возлюбит того, кто в месяц Шабан ради любви к посланнику Аллаха и приближения к Аллаху держит пост, приблизит к себе его и двери рая будут открыты перед ним».

Месяц Шабан в Исламском мире после месяца Рамазан считается самым благословенным и дорогим. В истории Ислама есть ряд важных событий, способствовавших укреплению превосходства этого месяца:

- В 4-й месяц Хиджры, 3 день месяца Шабан на свет появился имам Хусейн (а).

- день рождения Его светлости Абульфазла- Аббаса (а) приходится на 4-й день месяца Шабан.

- мовлуд имама Зейналабидина (а) приходится на 5-й день месяца Шабан.

- В 15-ую ночь месяца Шабан – день рождения 12 имама Махди (а). Эта ночь после ночи Гадр самая превосходная. В хадисах говорится, что Аллах поклялся принять в эту ночь все молитвы. Об этой ночи Пророк (с) так говорил Аише: «…Эта ночь, в которую делится достаток, пишутся судьбы, определяется список людей, которые отправятся в Хадж…».