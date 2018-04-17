Нетаньяху: Израиль силен как никогда

Израиль восстановил способность еврейского народа защищать самого себя от любой угрозы. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на ежегодной Всемирной конференции израильского Национального фонда «Керен ха-Иесод» в Иерусалиме, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

«Основатели современного сионизма не говорили, что нападения на еврейский народ прекратятся с образованием еврейского государства, - сказал премьер. - Они говорили, что мы можем защитить себя от этих нападений - это именно то, что делал Израиль, он восстановил способность еврейского народа защищать самого себя от любой угрозы».

«И мы сильны как никогда», - добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространила 17 апреля его канцелярия.