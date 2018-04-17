Иран пригрозил ответить Израилю на удар по сирийской базе Шайрат

Иран назвал предполагаемый удар израильских военных по авиабазе Шайрат в Сирии "агрессивными действиями" и пригрозил отреагировать на атаку.

Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на официального представителя ираснкого МИД Бахрама Гассеми.

"Оккупационный сионистский режим рано или поздно получит надлежащий ответ на свои действия", — приводит издание слова Гассеми, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства также назвал атаку неприемлемой и добавил, что сирийская армия "способна защищать свою территорию и будет делать это".

Ранее агентство САНА сообщило об отражении ракетной атаки средствами сирийской ПВО. По данным местных СМИ, целью удара была авиабаза Шайрат. Источник РИА Новости в сирийской армии подтвердил, что военным удалось сбить около десяти ракет. Жертв и разрушений нет.