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Трое азербайджанок приговорены к смертной казни в Ираке

Центральный уголовный суд Ирака приговорил семь иностранок, в том числе трех азербайджанок, из террористической группировки ИГ к пожизненному заключению или смертной казни.

Как  передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление Высшего судебного совета Ирака.

"Уголовный суд приговорил к пожизненному заключению одну француженку и двух россиянок из ИГ", — говорится в заявлении.

Согласно документу, три женщины из Азербайджана и одна из Кыргызстана, относящиеся к группировке ИГ, приговорены к смертной казни.


Опубликовано:17 Апрель, 2018  17:16, ]]>Печать]]>
 
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