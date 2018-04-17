Трое азербайджанок приговорены к смертной казни в Ираке

Центральный уголовный суд Ирака приговорил семь иностранок, в том числе трех азербайджанок, из террористической группировки ИГ к пожизненному заключению или смертной казни.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление Высшего судебного совета Ирака.

"Уголовный суд приговорил к пожизненному заключению одну француженку и двух россиянок из ИГ", — говорится в заявлении.

Согласно документу, три женщины из Азербайджана и одна из Кыргызстана, относящиеся к группировке ИГ, приговорены к смертной казни.