ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
14 апреля отмечается день Мабас. Деяния дня Мабас 14 апреля отмечается день Мабас. Деяния дня Мабас
Деяния месяца Шабан Деяния месяца Шабан
В ночь на 14-е апреля отмечается ночь Кандиль В ночь на 14-е апреля отмечается ночь Кандиль
Президент принял участие в открытии мечети Гаджи Джавад Президент принял участие в открытии мечети Гаджи Джавад
С праздником, дорогие мусульмане! С праздником, дорогие мусульмане!

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Апр.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Новости » Новости по стране

Ильхам Алиев принял присягу

Состоялась церемония инаугурации победившего на президентских выборах 11 апреля Ильхама Алиева.

Мероприятие прошло в Милли Меджлисе.

На церемонии приняли участие официальные лица Азербайджана, члены правительства, депутаты Милли Меджлиса и члены семьи президента.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, положив руку на Конституцию Азербайджанской Республики, принял присягу, :

"Клянусь, осуществляя полномочия президента Азербайджанской Республики, соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать суверенитет и территориальную целостность государства, достойно служить народу!"

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем президент поклялся, положив руку на священный Коран:

"Положа руку на Коран, клянусь: Оставаться верным национально-духовным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков, постоянно дорожить ими".

Президент Ильхам Алиев, поклонившись, поцеловал государственный флаг Азербайджана.

Отметим, что согласно 103-й статье Конституции (присяга лица, избранного президентом Азербайджанской Республики), избранное президентом Азербайджана лицо в течение 3 дней с объявления результатов выборов в присутствии судей Конституционного суда приносит присягу.


Опубликовано:18 Апрель, 2018  10:35, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
16 Апрель, 2018
Диалог у посольства Израиля в Баку: «Пшел вон! Это – Израиль!»
13 Апрель, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 110 раз
12 Апрель, 2018
Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии из гранатометов
11 Апрель, 2018
Армяне нарушили перемирие 102 раза
11 Апрель, 2018
В Азербайджане началось голосование на президентских выборах

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
18 Апрель, 2018

В Азербайджане проходит IV конференция министров молодежи и спорта стран-членов ОИС (Фотолента)
18 Апрель, 2018

WSJ: Нетаньяху согласовал с Трампом атаку в Сирии
18 Апрель, 2018
В Нагорном Карабахе армянский солдат подорвался на мине
18 Апрель, 2018

С какого возраста умершему младенцу полагается совершать большое омовение покойника? Ислам в вопросах
18 Апрель, 2018
Армяне нарушили перемирие 105 раз
18 Апрель, 2018

Ильхам Алиев принял присягу
17 Апрель, 2018

Трое азербайджанок приговорены к смертной казни в Ираке
17 Апрель, 2018

Деяния месяца Шабан
17 Апрель, 2018
Иран пригрозил ответить Израилю на удар по сирийской базе Шайрат
17 Апрель, 2018

В Амстердаме представили будку для самоубийств
17 Апрель, 2018

Нетаньяху: Израиль силен как никогда
17 Апрель, 2018
Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана из минометов
17 Апрель, 2018

Достоинства  месяца Шабан
17 Апрель, 2018

Когда начинается месяц Шабан?
17 Апрель, 2018
На улицах Еревана размещены танки и другая бронетехника
17 Апрель, 2018

Что такое музариба? Ислам в вопросах
17 Апрель, 2018

Либерман назвал пятерых главных противников Израиля, которые угрожают стране
17 Апрель, 2018

ПВО Сирии отразила ракетные удары Израиля
16 Апрель, 2018

Ситуация в Ереване резко обострилась: полицейские применили слезоточивый газ
16 Апрель, 2018

В Нагорном Карабахе погиб еще один армянский военнослужащий
16 Апрель, 2018

Эрдоган: Убившие в Алжире 5 млн человек теперь дают нам урок
16 Апрель, 2018

Диалог у посольства Израиля в Баку: «Пшел вон! Это – Израиль!»
16 Апрель, 2018
Иран запретил торговлю долларами в пунктах обмена валюты
16 Апрель, 2018

Генсек НАТО: Эта операция - открытый месседж для России, Асада и Ирана
16 Апрель, 2018
Новая баллистическая ракета средней дальности принята на вооружение армии Китая
16 Апрель, 2018

Нападение террористов в Турции, погибли 3 военнослужащих
16 Апрель, 2018

Можно ли использовать воду резервуара, в который попала скверна? Ислам в вопросах
16 Апрель, 2018

WSJ: Трамп рассматривал возможность удара по российским объектам в Сирии
16 Апрель, 2018

Асад заявил, что ВС Сирии отразили агрессию коалиции ракетами 70-х годов
14 Апрель, 2018

Трамп: Удар минувшей ночью был нанесен идеально
14 Апрель, 2018

МИД Турции поприветствовал операцию США и союзников в Сирии
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com