Ильхам Алиев принял присягу

Состоялась церемония инаугурации победившего на президентских выборах 11 апреля Ильхама Алиева.

Мероприятие прошло в Милли Меджлисе.

На церемонии приняли участие официальные лица Азербайджана, члены правительства, депутаты Милли Меджлиса и члены семьи президента.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, положив руку на Конституцию Азербайджанской Республики, принял присягу, :

"Клянусь, осуществляя полномочия президента Азербайджанской Республики, соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать суверенитет и территориальную целостность государства, достойно служить народу!"

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем президент поклялся, положив руку на священный Коран:

"Положа руку на Коран, клянусь: Оставаться верным национально-духовным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков, постоянно дорожить ими".

Президент Ильхам Алиев, поклонившись, поцеловал государственный флаг Азербайджана.

Отметим, что согласно 103-й статье Конституции (присяга лица, избранного президентом Азербайджанской Республики), избранное президентом Азербайджана лицо в течение 3 дней с объявления результатов выборов в присутствии судей Конституционного суда приносит присягу.