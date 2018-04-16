Ильхам Алиев принял присягу

Состоялась церемония инаугурации победившего на президентских выборах 11 апреля Ильхама Алиева.
Мероприятие прошло в Милли Меджлисе.
На церемонии приняли участие официальные лица Азербайджана, члены правительства, депутаты Милли Меджлиса и члены семьи президента.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, положив руку на Конституцию Азербайджанской Республики, принял присягу, :
"Клянусь, осуществляя полномочия президента Азербайджанской Республики, соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать суверенитет и территориальную целостность государства, достойно служить народу!"
Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Затем президент поклялся, положив руку на священный Коран:
"Положа руку на Коран, клянусь: Оставаться верным национально-духовным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков, постоянно дорожить ими".
Президент Ильхам Алиев, поклонившись, поцеловал государственный флаг Азербайджана.
Отметим, что согласно 103-й статье Конституции (присяга лица, избранного президентом Азербайджанской Республики), избранное президентом Азербайджана лицо в течение 3 дней с объявления результатов выборов в присутствии судей Конституционного суда приносит присягу.