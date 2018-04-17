Читатель спрашивает: С какого возраста умершему младенцу полагается совершать большое омовение покойника?

Каждому умершему, рожденному полноценным образом, следует совершать большое омовение покойника. При этом возраст не имеет значения. Что же касается выкидыша, то, если это произошло после 4-го месяца беременности, ему следует совершить большое омовение и завернуть в саван. Так следует поступить даже в случае, если выкидышу менее 4-х месяцев, но некоторые части тела уже сформировались. Выкидышу более раннего возраста большое омовение не полагается. Его следует завернуть в чистую материю и похоронить.