WSJ: Нетаньяху согласовал с Трампом атаку в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заручился поддержкой президента США Дональда Трампа и только после этого отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс 9 апреля.

Как передает İslam.az, об этом пишетThe Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Нетаньяху отдал приказ об атаке сразу после того, как на сирийскую базу прибыла иранская батарея ПВО. Отмечается, что батарея была уничтожена до того, как ее привели в боевую готовность. Также источники сообщили, что израильские самолеты разрушили ангар, в котором находились иранские беспилотники.