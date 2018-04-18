В Азербайджане проходит IV конференция министров молодежи и спорта стран-членов ОИС

В Баку проходит IV конференция министров молодежи и спорта стран-членов Организации исламского сотрудничества.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на АПА, мероприятие проводится Министерством молодежи и спорта Азербайджана в сотрудничестве с ОИС, Молодежным форумом Исламской конференции по диалогу и сотрудничеству (Молодежный форум ОИС) и Федерацией спорта и исламской солидарности (Федерация спорта ОИС).

Работа конференции началась с чтения аятов из Корана.

Бывший председатель конференции министр молодежи и спорта Турции Осман Ашкын объявил о переходе председательства на бакинской конференции к Азербайджану.

Затем председательство на конференции министров ОИС на последующие 2 года перешло к министру молодежи и спорта Азербайджана Азаду Рагимову.

А.Рагимов заявил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОИС: «Азербайджан принимает все меры для развития молодежи в исламских странах. Мы также проводим различные мероприятия, связанные с ролью молодежи в межгосударственном сотрудничестве. 2017 год в Азербайджане был объявлен «Годом исламской солидарности», в том же году в стране были проведены IV Исламские Игры Солидарности».

На собрании участвуют министры молодежи и спорта, представляющие делегации примерно 40 стран ОИС, председатели государственных агенств и комитетов, а также представители ведущих международных организаций.

Ожидается, что в ходе мероприятия ОИС примет резолюции о стратегии, деятельности в сфере молодежного движения и спорте. Будет принято решение о дате и месте проведения следующей V сессии министерской встречи и принятии итоговой Бакинской декларации.