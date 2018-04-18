Талибы похитили трех сотрудников избиркома в Афганистане

Боевики радикального движения "Талибан" похитили трех сотрудников избирательной комиссии Афганистана из центра регистрации избирателей на грядущие парламентские выборы, сообщает телеканал Tolo News.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел во вторник в провинции Гур в центральной части страны. Злоумышленники также похитили двух полицейских. Ранее центр подвергся нападению талибов.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля.

После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил движению "Талибан" вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы ответили на предложение отказом.