Аятолла Али Хаменеи отказался от использования Telegram

Верховный лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи со среды отказывается от использования Telegram.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится на его официальном канале в мессенджере.

"В интересах защиты национальных интересов и борьбы с монополией сети Telegram, страница для сохранения и публикации работ великого аятоллы в этой сети перестанет работать с этого момента", - говорится в сообщении.

Пользователям Telegram предлагается читать сообщения Хаменени в мессенджерах Soroush и Gap иранской разработки.

Неделей ранее Хаменеи заявлял, что нарушение частной жизни в сети - "харам", то есть недопустимо с религиозной точки зрения.

Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Согласно решению суда, оно подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд решил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.