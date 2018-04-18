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Президент Азербайджана: «Армянские вандалы не понимают, что разрушенные ими мечети остаются в наших сердцах»

«Армянские вандалы, руководство Армении совершили геноцид в отношении нашей истории, разрушили наши мечети. Однако они не понимают, что разрушенные ими мечети остаются в наших сердцах».

Как сообщает İslam.az, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время церемонии инаугурации в Милли Меджлисе.

Глава государства отметил, что разрушенные мечети мы возвысили в наших сердцах: «После освобождения наших земель от оккупации мы построили в Джоджуг Марджанлы мечеть, похожую на мечеть в Шуше. Сегодня наши люди могут молиться на тех землях. Это еще раз показывает, что мы никогда не смиримся с оккупацией».


Опубликовано:18 Апрель, 2018  15:05, ]]>Печать]]>
 
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