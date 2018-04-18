В Турции проведут внеочередные президентские и парламентские выборы.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции, председатель Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с лидером Партии националистического движения Девлетом Бахчели в связи с внеочередными президентскими и парламентскими выборами.

Он отметил, что внеочередные выборы состоятся 24 июня.

Отметим, что Девлет Бахчели предложил провести 26 августа этого года внеочередные президентские и парламентские выборы.