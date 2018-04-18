Читатель спрашивает: Можно ли выполнять намаз в мечети, внутри которой находится могила?

Такие сомнения обычно присущи представителям радикальных течений. Они не могут смириться с традицией посещения усыпальниц святых личностей и всячески стараются препятствовать этому. Одним из их методов борьбы является препятствование богослужениям в святилищах. Согласно шариату, выполнение намаза на кладбище не желательно. Однако следует учесть, что святилища не являются кладбищами. Посещение таких мест и выполнение там богослужений – желательные деяния. При этом следует обратить внимание, чтобы намаз не стал помехой для других посетителей. Для этого обычно предусмотрен специальный зал рядом с могилой. Напомним, что внутри 2-х самых святых мечетей мусульман – Запретной мечети и мечети Пророка (с) также находятся могилы. Однако этот факт не является преградой для совершения там богослужений и намаза.