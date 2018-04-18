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"Попытка политизации молодежной политики недопустима"

Эльшад Искендеров, Председатель Молодежного Форума ОИС,  выступая на 4-ой конференции Министров Молодежи и Спорта ОИС, который ныне проходит в Баку, заявил о недопустимости переноса напряженности, существующей во взаимоотношениях между странами ОИС и во внутренней политике в этих же странах в молодежную политику.

Как он заявил, в настоящее время существуют разного рода группировки среди стран  ОИС, конкурирующих между собой в области внешней и внутренней политики. «Однако недопустимо приносить в жертву совместную молодежную политику, которая находится в центре интересов всех стран в угоду этих двух факторов и использовать их в качестве средства давления. К сожалению,  мы на себе чувствуем такого рода давления», - отметил Э.Искендеров.

Он также добавил, что для разрешения этой проблемы подготовка и реализация молодежной политики должны быть выведены из повестки внешней политики и находиться в компетенции Министерств Молодежи и Спорта, что является прямыми исполнителями этой политики. Призывая повышать значимость Конференции Министров Молодежи и Спорта, председатель Форума с уверенность отметил, что проведение этой конференции в Азербайджане, который поддерживает дружеские и партнерские отношения со всеми мумульманскими отношениями, будет важным вкладом в усиление солидарности.


Опубликовано:19 Апрель, 2018  11:20, ]]>Печать]]>
 
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