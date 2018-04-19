В Турции еще на три месяца продлен режим чрезвычайного положения

Парламент Турции утвердил решение правительства о пролонгации режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс", по его данным, принятый документ предполагает продление режима ЧП на 90 дней, начиная с 01:00 19 апреля.

Чрезвычайное положение было введено в Турции 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Во время беспорядков в Анкаре погибли не менее 250 человек, еще более 50 тысяч человек были впоследствии арестованы.

Анкара обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который отрицает причастность к попытке переворота.