Власти Франции взяли на контроль финансирование мечетей

Финансирование мечетей, действующих во Франции, отныне будет находиться под государственным контролем. Об этом в интервью для французского телеканала TF1 сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

Кроме того, по его словам, будут закрыты мусульманские храмы, замеченные в пропаганде радикальных идей.

«Есть мечети и люди, которые не уважают права Республики, которые учат тому, что не соответствует законам нашей страны, что приводит к насилию, и такие мечети будут закрыты», - отметил, в частности, глава государства.

Что же касается государственного контроля за финансированием мечетей, касаться эта мера будет только мусульманские религиозные учреждения, средства на существование которых поступают из-за рубежа.