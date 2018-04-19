Читатель спрашивает: Можно ли покупать спиртное для мастеров, ремонтирующих квартиру, или других лиц, если сам человек не будет сидеть с ними за одним столом?

Употребление спиртного является одним из самых больших грехов в Исламе. Шариат запрещает даже малейшую связь с этим грехом. Человек совершает большой грех, если каким-то образом способствует распространению, распитию и пропаганде спиртного. Шариат запрещает покупать для кого-то спиртные напитки и устраивать подобные застолья. Если человек покупает для другого лица спиртное и способствует распитию этого напитка у себя дома, даже не садясь с ним за стол, является грешником, и будет отвечать перед Господом.