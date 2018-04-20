Дональд Трамп пригласил Владимира Путина посетить США

Президент России Владимир Путин готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

При этом, по словам министра, как таковая подготовка саммита пока не началась.

Также Лавров заявил, что Россия надеется, что Трамп конкретизирует своё предложение о встрече с Путиным.

"Мы исходим из того, что президент США в телефонном разговоре — об этом уже стало известно, никакого секрета нет — такое приглашение направил, сказал, что будет рад видеть в Белом доме, потом будет рад встретиться в рамках ответного визита. И к этой теме он пару раз возвращался, поэтому мы дали, естественно, знать нашим американским коллегам, что мы не хотим быть навязчивыми, но мы не хотим и быть невежливыми, и что, учитывая, что президент Трамп такое предложение сделал, мы исходим из того, что он его конкретизирует", — пояснил Лавров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп всё ещё хочет встретиться с Путиным.