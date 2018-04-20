Ирак с воздуха атаковал территорию Сирии

ВВС Ирака нанесли удар по позициям боевиков ИГ на территории Сирии.

Как передает İslam.az со ссылкой на Anadolu,об этом сообщает администрация иракского премьер-министра.

В сообщении отмечается, что авиаудары нанесены по причине того, что террористическая организация ИГ представляет угрозу для Ирака. "Кроме того, это внесет вклад в борьбу с террористами в регионе", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади заявил о полной победе над ИГ в Ираке. Однако, по словам премьера, Ирак продолжит борьбу с террористами ИГ за пределами страны.