В пенитенциарные учреждения предлагается приглашать религиозных деятелей

"В пенитенциарные учреждения, места временного содержания предлагается приглашать религиозных деятелей для проведения религиозно-воспитательной работы".

Как сообщает İslam.az, об этом сообщается в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) за 2017 год о ситуации с обеспечением и защитой в Азербайджане прав и свобод человека.

Отмечается, что во время осмотров в пенитенциарных учреждения и в местах временного содержания условия, созданные для выполнения заключенными молитв, всегда находятся в центре внимания:

"Для духовно-нравственного оздоровления заключеннных следует проводить в этих местах религиозно-воспитательные работы, приглашать религиозных деятелей"”.