Читатель спрашивает: Кто из монгольских ханов первым принял Ислам?

Первое знакомство монголов с Исламом произошло во время их набегов на мусульманские государства. Уже во времена правления внука Чингиз хана (1254 год) в столице монгольского ханства было 2 мечети. Однако монгольские ханы какое-то время оставались верными своей религии – шаманизму. Первым же Ислам в 1240 году принял Берке хан, внук Чингиз хана, брат Батыя. Властвовавшие после него некоторые монгольские ханы также приняли Ислам, некоторые – христианство, а некоторые по-прежнему следовали шаманизму.

Первым Ислам на Ближнем Востоке, также в Азербайджане, принял Газан хан (1295 год).