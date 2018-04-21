КНДР объявила о приостановке ядерных и ракетных испытаний

Правительство КНДР заявило, что более нет необходимости для проведения ядерных испытаний.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание «Ренхап».

"С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет… Север закроет ядерный испытательный полигон в северной части страны чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания", — цитирует издание сообщение официального северокорейского агентства ЦТАК.

Решение было принято на заседании центрального комитета правящей партии КНДР в пятницу.