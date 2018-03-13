В Украине признали невозможность вернуть Крым

В настоящий момент Украина не в состоянии вернуть Крым. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире «112 Украина», передает РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день Киев вынужден ограничиваться дипломатическими демаршами и политическими заявлениями. Однако Тука уверен, что в будущем Донбасс и Крым могут вернуться в состав Украины. Россия же, по его мнению, «понесет ответственность за свои действия».

Тука также рассказал, что министерство продолжает фиксировать случаи «незаконной» добычи ресурсов на полуострове.