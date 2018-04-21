Новым премьер-министром Азербайджана стал Новруз Мамедов

Состоялось заседание Милли Меджлиса, посвященное обсуждению кандидатуры помощника президента Азербайджанской Республики по внешнеполитическим вопросам, завотделом Новруза Мамедова на пост премьер-министра Азербайджана.
Как сообщает İslam.az, Милли Меджлис одобрил кандидатуру Новруза Мамедова на пост премьер-министра Азербайджанской Республики.
Согласно статье 109-й (Полномочия президента Азербайджанской Республики) Конституции АР, президент с согласия Милли Меджлиса назначает на должность премьер-министра Азербайджанской Республики.