В Дагестане ликвидирована группа боевиков

Группа боевиков ликвидирована в ходе спецоперации в дагестанском Дербенте, спецоперация продолжается, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Режим контртеррористической операции был введен в дагестанском Дербенте и Дербентском районе в связи с поиском боевиков.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий было заблокировано домовладение, в котором укрываются боевики. По предварительным данным, несколько из них уже ликвидированы, активная фаза спецоперации продолжается", - сообщил собеседник агентства.