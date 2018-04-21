Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабмина

Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров Азербайджанской Республики.
Как сообщает Islam.az, согласно распоряжению, Кабинет министров Азербайджанской Республики утвержден в следующем составе:
Первый вице-премьер Азербайджанской Республики – Эюбов Ягуб Абдулла оглы;
Вице-премьер Азербайджанской Республики – Ахмедов Али Джавад оглы;
Вице-премьер Азербайджанской Республики – Гасанов Али Шамиль оглы;
Вице-премьер Азербайджанской Республики – Абуталыбов Гаджибала Ибрагим оглы;
Министр внутренних дел Азербайджанской Республики – Усубов Рамиль Идрис оглы;
Министр энергетики Азербайджанской Республики – Шахбазов Пярвиз Октай оглы;
Министр юстиции Азербайджанской Республики – Мамедов Фикрет Фаррух оглы;
Министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики – Бабаев Сахиль Рафиг оглы;
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики – Гейдаров Кемаледдин Фаттах оглы;
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики – Мамедъяров Эльмар Магеррам оглы;
Министр экономики Азербайджанской Республики – Мустафаев Шахин Абдулла оглы;
Министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики – Керимов Инам Имдад оглы;
Министр финансов Азербайджанской Республики – Шарифов Самир Рауф оглы;
Министр обороны Азербайджанской Республики – Гасанов Закир Аскер оглы;
Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики – Гулузаде Рамин Намик оглы;
Министр налогов Азербайджанской Республики – Джаббаров Микаил Чингиз оглы;
Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре – Нуриев Самир Рафик оглы;
Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев – Рзаев Ровшан Шукюр оглы;
Начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики – Гулиев Эльчин Исага оглы;
Начальник Службы госбезопасности АР – Гулиев Мадат Газанфар оглы;
Начальник Службы внешней разведки АР – Султанов Орхан Седйар оглы.