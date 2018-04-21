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Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабмина

Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Как сообщает Islam.az, согласно распоряжению, Кабинет министров Азербайджанской Республики утвержден в следующем составе:

Первый вице-премьер Азербайджанской Республики – Эюбов Ягуб Абдулла оглы;

Вице-премьер Азербайджанской Республики – Ахмедов Али Джавад оглы;

Вице-премьер Азербайджанской Республики – Гасанов Али Шамиль оглы;

Вице-премьер Азербайджанской Республики – Абуталыбов Гаджибала Ибрагим оглы;

Министр внутренних дел Азербайджанской Республики – Усубов Рамиль Идрис оглы;

Министр энергетики Азербайджанской Республики – Шахбазов Пярвиз Октай оглы;

Министр юстиции Азербайджанской Республики – Мамедов Фикрет Фаррух оглы;

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики – Бабаев Сахиль Рафиг оглы;

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики – Гейдаров Кемаледдин Фаттах оглы;

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики – Мамедъяров Эльмар Магеррам оглы;

Министр экономики Азербайджанской Республики – Мустафаев Шахин Абдулла оглы;

Министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики – Керимов Инам Имдад оглы;

Министр финансов Азербайджанской Республики – Шарифов Самир Рауф оглы;

Министр обороны Азербайджанской Республики – Гасанов Закир Аскер оглы;

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики – Гулузаде Рамин Намик оглы;

Министр налогов Азербайджанской Республики – Джаббаров Микаил Чингиз оглы;

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре – Нуриев Самир Рафик оглы;

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев – Рзаев Ровшан Шукюр оглы;

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики – Гулиев Эльчин Исага оглы;

Начальник Службы госбезопасности АР – Гулиев Мадат Газанфар оглы;

Начальник Службы внешней разведки АР – Султанов Орхан Седйар оглы.


Опубликовано:21 Апрель, 2018  18:09, ]]>Печать]]>
 
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