Читатель спрашивает: Кем Увейс Гарани?

Увейс ибн Амир Гарани был табиином, то есть он сам непосредственно не встречался с Пророком (с), но общался со сподвижниками. Он был представителем племени Бани-Тамим, проживающим в Йемене.

Принявший Ислам Увейс, был у себя на родине пастухом и ухаживал за матерью. Однажды он прибыл в Медину, чтобы встретиться с Пророком (с), однако в тот день Посланника Аллаха не было в городе. Увейс не мог оставить свою мать без присмотра на длительный срок. Поэтому, прождав в Медине полдня, он вернулся на родину.

По преданиям, Пророк (с) завещал отдать свою накидку Увейсу. Омар ибн Хаттаб и Али ибн Абу Талиб (а) исполнили волю Его Светлости.

В битве Сиффейн Увейс сражался в войске имама Али (а) и стал шехидом.