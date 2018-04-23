В результате ударов ВВС аравийской коалиции в Йемене погибли 20 человек

По меньшей мере 20 мирных жителей погибли, еще 40 получили ранения в результате ударов ВВС аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией на северо-западе Йемена.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Masirah.

По его информации, инцидент произошел в провинции Хаджа. Снаряды попали по дому, где праздновали свадьбу.

Незадолго до удара коалиции сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) запустили две ракеты в сторону Саудовской Аравии. По сообщениям телеканала Al Arabiya, силы ПВО королевства перехватили и уничтожили одну из ракет, другая упала в пустынной местности.