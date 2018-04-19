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Мусульмане самой бедной страны мира Видео (Алиф ТВ)
В Азербайджане раскрыто незаконное медресе
В Афганистане 14 военнослужащих погибли в результате атаки боевиков
В результате ударов ВВС аравийской коалиции в Йемене погибли 20 человек
Кем Увейс Гарани? Ислам в вопросах
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабмина Список
Новым премьер-министром Азербайджана стал Новруз Мамедов
Саудовская коалиция разбомбила автомобиль с гражданскими лицами в Йемене
Кто из монгольских ханов первым принял Ислам? Ислам в вопросах
Сегодня отмечается мовлуд кербалинского знаменосца
Азербайджан вошел в топ-10 самых популярных направлений исламского туризма
Пентагон: Системы ПВО России абсолютно неэффективны
В Саудовской Аравии боевики убили четырех сотрудников сил безопасности
Нетаньяху: Шесть стран готовы перенести свои посольства в Иерусалим
Сегодня мовлуд имама Хусейна (а)
Можно ли покупать спиртное для мастеров, ремонтирующих квартиру, или других лиц, если сам человек не будет сидеть с ними за одним столом? Ислам в вопросах
За полтора года погибли 140 сотрудников ООН из 42 стран