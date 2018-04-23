В Москве  пройдет выставочное мероприятие "Halal Express 2018"

24-25 апреля 2018 года в Москве на территории ОПРЦ “ФУД СИТИ” пройдёт выставочное мероприятие нового формата «HALAL EXPRESS 2018».

Как сообщили İslam.az организаотры, среди участников проекта крупнейшие производители сертифицированной мясной продукции и полуфабрикатов «Халяль», среди которых: производитель замороженных полуфабрикатов ЗАО «ПК Корона» (бренд «Индустрия халяль»),

производители мяса птицы ООО « Воловский бройлер» и ООО «ГК Халяль трейд», производитель икры и морепродуктов - ЗАО «Камчадал»,

производитель колбасных изделий ООО «Экопрод», крупнейший и давно полюбившийся всем производитель молочной продукции - ООО « Нальчикский Молочный Комбинат», производитель халяльной косметики «AIS». Свою продукцию, сертифицированную согласно стандарту «Халяль», представят производители ряда регионов России, а также из Испании, Македонии, Индонезии, Туркменистана и Казахстана.

Мероприятие будет интересным как для предпринимателей, так и для ценителей продукции «Халяль», которые смогут посетить ярмарку халяльных товаров, продегустировать самую большую пиццу “Халяль” , приготовленную компанией «Пиццарион» и увидеть культурную программу, которую своим выступлением украсит национальные ансамбль «Барт».

Официальным партнёром мероприятия выступит компания «Intramarket», которая предоставит смарт-полки для повышения качества презентации продукции компаний.

Организаторы и партнеры проекта: Евразийский Деловой Союз, ОПРЦ “ФУД СИТИ”, INTERPROD EXPO, Международная Ассоциация Исламского Бизнеса, Международный Центр стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России и ITQ Consult.