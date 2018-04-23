ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Деяния месяца Шабан Деяния месяца Шабан
Кто из монгольских ханов первым принял Ислам? Кто из монгольских ханов первым принял Ислам?
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабмина Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабмина
Новым премьер-министром Азербайджана стал Новруз Мамедов Новым премьер-министром Азербайджана стал Новруз Мамедов
Когда начинается месяц Шабан? Когда начинается месяц Шабан?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Апр.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Новости » Новости по миру

В Москве пройдет выставочное мероприятие "Halal Express 2018"

24-25 апреля 2018 года в Москве на территории ОПРЦ “ФУД СИТИ” пройдёт выставочное мероприятие нового формата «HALAL EXPRESS 2018».

Как сообщили İslam.az организаотры, среди участников проекта крупнейшие производители сертифицированной мясной продукции и полуфабрикатов «Халяль», среди которых: производитель замороженных полуфабрикатов ЗАО «ПК Корона» (бренд «Индустрия халяль»),

производители мяса птицы ООО « Воловский бройлер» и ООО «ГК Халяль трейд», производитель икры и морепродуктов - ЗАО «Камчадал»,

производитель колбасных изделий ООО «Экопрод», крупнейший и давно полюбившийся всем производитель молочной продукции - ООО « Нальчикский Молочный Комбинат», производитель халяльной косметики «AIS». Свою продукцию, сертифицированную согласно стандарту «Халяль»,  представят производители ряда регионов России, а также из Испании, Македонии, Индонезии, Туркменистана и Казахстана.

Мероприятие будет интересным как для предпринимателей, так и для ценителей продукции «Халяль», которые смогут посетить ярмарку халяльных товаров, продегустировать  самую большую пиццу “Халяль” , приготовленную компанией «Пиццарион» и увидеть культурную программу, которую своим выступлением украсит национальные ансамбль «Барт».

Официальным партнёром мероприятия выступит компания «Intramarket», которая предоставит смарт-полки для повышения качества презентации продукции компаний.

Организаторы и партнеры проекта: Евразийский Деловой Союз, ОПРЦ “ФУД СИТИ”, INTERPROD EXPO, Международная Ассоциация  Исламского Бизнеса, Международный Центр стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России и  ITQ Consult.


Опубликовано:23 Апрель, 2018  15:10, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
23 Апрель, 2018
Серж Саргсян подал в отставку
23 Апрель, 2018
Армия Сирии наносит удары по командным пунктам ИГ на юге Дамаска
23 Апрель, 2018
В МАГАТЭ подтвердили выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке
23 Апрель, 2018
В Афганистане 14 военнослужащих погибли в результате атаки боевиков
23 Апрель, 2018
В результате ударов ВВС аравийской коалиции в Йемене погибли 20 человек

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
23 Апрель, 2018

Серж Саргсян подал в отставку
23 Апрель, 2018

Названа дата открытия посольства США в Иерусалиме
23 Апрель, 2018

В Москве  пройдет выставочное мероприятие "Halal Express 2018"
23 Апрель, 2018
Армия Сирии наносит удары по командным пунктам ИГ на юге Дамаска
23 Апрель, 2018
В МАГАТЭ подтвердили выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке
23 Апрель, 2018

Мусульмане самой бедной страны мира Видео (Алиф ТВ)
23 Апрель, 2018

В Азербайджане раскрыто незаконное медресе
23 Апрель, 2018

В Афганистане 14 военнослужащих погибли в результате атаки боевиков
23 Апрель, 2018

В результате ударов ВВС аравийской коалиции в Йемене погибли 20 человек
23 Апрель, 2018

Кем Увейс Гарани? Ислам в вопросах
23 Апрель, 2018
Генсек ООН признал неэффективность Совета Безопасности
23 Апрель, 2018
Армяне нарушили перемирие 104 раза
21 Апрель, 2018

Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабмина Список
21 Апрель, 2018
В Дагестане ликвидирована группа боевиков
21 Апрель, 2018

Новым премьер-министром Азербайджана стал Новруз Мамедов
21 Апрель, 2018
В Украине признали невозможность вернуть Крым
21 Апрель, 2018

Саудовская коалиция разбомбила автомобиль с гражданскими лицами в Йемене
21 Апрель, 2018
КНДР объявила о приостановке ядерных и ракетных испытаний
21 Апрель, 2018

Кто из монгольских ханов первым принял Ислам? Ислам в вопросах
21 Апрель, 2018

Сегодня отмечается мовлуд кербалинского знаменосца
21 Апрель, 2018
Армяне нарушили перемирие 93 раза за сутки
20 Апрель, 2018
При взрыве на востоке Афганистана погибли пять человек
20 Апрель, 2018
В пенитенциарные учреждения предлагается приглашать религиозных деятелей
20 Апрель, 2018

Азербайджан вошел в топ-10 самых популярных направлений исламского туризма
20 Апрель, 2018

Пентагон: Системы ПВО России абсолютно неэффективны
20 Апрель, 2018

В Саудовской Аравии боевики убили четырех сотрудников сил безопасности
20 Апрель, 2018

Нетаньяху: Шесть стран готовы перенести свои посольства в Иерусалим
20 Апрель, 2018
Ирак с воздуха атаковал территорию Сирии
20 Апрель, 2018
Дональд Трамп пригласил Владимира Путина посетить США
20 Апрель, 2018

Сегодня мовлуд имама Хусейна (а)
20 Апрель, 2018

Можно ли покупать спиртное для мастеров, ремонтирующих квартиру, или других лиц, если сам человек не будет сидеть с ними за одним столом? Ислам в вопросах

© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com