Читатель спрашивает: Создан ли Коран Аллахом или же он изначален, как и Сам Аллах?

Этот вопрос является предметом серьезного спора в истории Ислама. В период правления Омеядов идея изначальности Корана поддерживалась на государственном уровне. Аббаситский халиф Мамун же начал распространять версию о том, что Коран был создан впоследствии. Согласно ей, Коран, в виде слов и звуков, не может быть таким же изначальным, как Сам Аллах. Потому что в таком случае сущность Аллаха должна состоять из частей, а это противоречит основам верования и является богохульством. Значит, Коран не является составной частью сущности Аллаха, и, как следствие, является Его творением.

Противники же этой идеи утверждают, что существует два вида «кялама»: ляфзи и нафси. Ляфзи кялам выражается словами и письмом. Няфси кяламу же не придается форма, она является независимой субстанцией в мире значений. По мнению ученых, которые придерживаются изначальности Корана, эта Книга, до того, как принять форму слов, существовал изначально в виде няфси кялама.