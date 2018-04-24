Рухани призывает к продвижению азербайджанского языка в стране

Президент Ирана Хасан Рухани призвал к продвижению азербайджанского языка в стране.

«Мы гордимся азербайджанским и турецким языками. Я призываю чиновников продвигать центры обучения турецкого языка и литературы. Я призываю опубликовать необходимые книги», - сказал глава государства, выступая во вторник перед народом в рамках своего визита в Тебриз, передает İslam.az со ссылкой на Trend.

Рухани также пообещал помочь возродить высыхающее озеро Урмия.

Глава государства отметил, что правительство Ирана запустило проекты стоимостью 240 миллионов долларов США для возрождения озера.

В частности, Рухани пообещал, что уровень воды в озере Урмия будет увеличен на один метр к концу срока его пребывания на посту президента в 2021 году.

Президент также рассказал о проектах развития, осуществляемых в провинции. Рухани отметил, что проект строительства автомагистрали, соединяющей Ахар и Тебриз завершено на 50 процентов.

Глава государства также пообещал открыть железнодорожный сегмент, соединяющий железные дороги Миане и Тебриза в текущем году.

Глава государства отметил, что правительство Ирана потратило 951,6 миллиона долларов на проекты развития в провинции, которые, по словам президента, значительно возросли по сравнению с четырьмя годами ранее.

Далее, говоря об ирано-американских отношениях, Хасан Рухани отметил, что иранское правительство будет противостоять любым угрозам со стороны США.