Бакинский суд оправдал убившего своего друга за богохульство

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу Вугара Гасанова, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова, выступил гособвинитель, потребовавший приговорить В.Гасанова к 19 годам лишения свободы.

Затем был зачитан приговор. Суд постановил, что В.Гасанов действовал в рамках самообороны, поэтому оправдал его. Обвиняемый был приговорен к 9 месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия.

Напомним, что кровавый инцидент между друзьями – Вугаром Гасановым и Эльшаном Мамедовым произошел в октябре прошлого года. Конфликт разгорелся на поминках по сыну Э.Мамедова, скончавшемуся от рака в раннем возрасте. Тогда Э.Мамедов обвинил в его смерти Бога и пророка, богохульствовал на поминках, что и привело к перепалке. Э.Мамедов и В.Гасанов нанесли друг другу ножевые ранения, от которых первый скончался на месте, а второй был госпитализирован в 3-ю городскую клиническую больницу.

Сообщается, что оба ранее отбывали тюремный срок.